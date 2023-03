“Necesito estar bien para mis hijos”: Los complicados meses de Belén Mora tras su presentación en Viña 2023

Belén Mora fue una de las comediantes más comentadas durante el Festival de Viña 2023, aunque no precisamente por hacer reír al público, sino por las pifias que recibió arriba de la Quinta Vergara.

Ahora, semanas más tarde, la humorista reveló que pasó por un bajón emocional gatillado por su presentación en el certamen el 23 de febrero pasado.

La comediante reveló que días más tarde se fue junto a su pareja, Francisco “Toto” Acuña, y su hijo Rafael a la casa que tiene su familia en la Región de O’higgins.

“Ahí descansé, decanté, lloré (…) Pensé en mi hijo. Venía con una acumulación de emociones contenidas tan grande, que Viña fue la gota de rebasó el vaso. Ahí bajó todo y empecé a llorar por cada cosa”, dijo en una entrevista a la Revista Sábado.

La humorista aseguró que la rutina que presentó por entonces la había realizado mil veces desde 2019 y que siempre había funcionado. Sin embargo, miles de personas aplaudían su despedida esa noche y un sector pidió la Gaviota de Plata que terminó llevándose.

“Mucha gente me preguntó si me había quedado hasta el final porque pensaba que lo iba a dar vuelta, pero no, me quedé porque quería ver de dónde venían las pifias”, afirmó la “Belenaza”.

“Y también estaba el factor adrenalina de estar ahí, que es cuático, rico, porque me gusta esa adrenalina, estar cagada de miedo, tirarme a los leones”, continuó.

“Así como uno se queda para los aplausos, me quedé para escuchar las pifias”, agregó la humorista.

En esa misma línea, dijo que hasta antes de eso, venía funcionando en modo robot por mucho tiempo.

Una pausa

Hace un par de meses atrás, para el estreno de Belén Mora: Soy Latina, su primer show de stand up en una plataforma de streaming, su hijo menor estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica a corazón abierto por una cardiopatía.

Luego de Viña, se alejó de las redes sociales y de la palestra pública hasta hace unos días, cuando apareció en televisión contando que su hijo tiene Síndrome de Down. Ahí reveló que, al enterarse, con su pareja tuvieron mucho miedo, sobre todo por la discriminación podría sufrir.

Por lo mismo, aunque no dejará el oficio, Belén se encuentra en una pausa por ahora. Suspendió todos los espectáculos que tenía agendados hasta abril y dice que está enfocándose en ella misma y, sobre todo, en su familia.

“Yo necesito estar bien para mis hijos, que son la prioridad, son 100 mil veces más importantes que una Gaviota de Oro. Si me demoro tres, seis, nueve meses en volver, es lo que me tengo que demorar… Pero sí, voy a volver y quiero volver luego”, puntualizó la comediante.