“No me da el alma”: El sentido mensaje de Belén Mora tras derrota del Apruebo

Este jueves 4 de septiembre se realizó el plebiscito de salida, instancia en que la opción Rechazo se impuso con el 61% de las preferencias.

En gran parte del país triunfó la postura que no aceptó la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

En los cómputos se observó que en la mayoría de las regiones, la alternativa superó el 60%, como ocurrió en Antofagasta, Coquimbo La Araucanía y Los Ríos.

Frente a los resultados, hubo quienes no pudieron guardarse sus comentarios y quisieron compartirlos en sus redes sociales.

Tan fue el caso de Belén “Belenaza” Mora, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar su descontento.

“Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”, escribió en un posteo a las 19:16 horas de este domingo, cuando ya se conocían los resultados.

— BELEN – AZA (@_belenaza) September 4, 2022