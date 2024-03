¿Inesperado? Belén Mora reveló qué hará con los $30 millones tras ganar Top Chef VIP

Belén Mora, tras ser la ganadora de la primera temporada de Top Chef VIP con una excelente preparación, reveló en qué ocupará el premio de $30 millones para pagar deudas.

También conocida como Belenaza, la comediante nacional se quedó con el primer lugar de la competencia y superó a Gianella Marengo y Alonso Quintero.

Tras ganar, Mora expresó que “estoy muy contenta, muy agradecida del cariño de la gente, mis compañeros, de los chefs, de Cristián (Riquelme), de todos, del equipo (…) me voy creyéndome chef”.

“El triunfo se lo dedico al Toto (Acuña), si no fuera por el apañe, el apoyo y la contención, y el amor que él me entrega yo no podría haber estado acá”, continuó.

¿Qué hará Belén Mora con premio de Top Chef VIP?

Consultada por lo que hará con el premio de $30 millones, la comediante aseguró que destinará la mayor parte a pagar deudas.

“Voy a pagar deudas… deudas, deudas, y voy a guardar una colita para algo… no sé”, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

Síguenos en