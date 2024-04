Belén Mora dio la receta de la ensalada que la atormentó en Festival de Viña

Ha pasado más de un año de la compleja presentación de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar, pero ella aún no lo olvida la polémica que desató por un extenso chiste sin remate sobre una ensalada.

Ahora, la flamante ganadora de Top Chef VIP se empoderó en su rol de cocinera amateur y lanzó nada menos que cocinando el platillo que la atormentó durante su paso por el certamen internacional en 2023.

A través de sus redes sociales, la comediante aplicó su sentido del humor e hizo un tutorial paso a paso, recreando la receta que la valió una serie de pifias al final de su rutina sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La receta de Belén Mora

“Esta es la ensalada con la que me pifiaron en el Festival de Viña”, declaró al presentar su plato en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo que detalló, su preparación lleva lechuga francesa, rúcula, berros, champiñones, aceitunas, naranja y queso parmesano.

“Fui harto a terapia y la terapeuta me dijo que hiciera algo que me genere placer. Pero como soy loca, me metí a un programa en horario prime, donde habían tres jueces gritándome, pero igual aprendí a hacer cosas ricas y aprendí a quererme”, aseguró.

Belén Mora aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje de aliento con sus seguidores y los invitó a superar las cosas que te pasen: “Te puedes caer y te pueden pifiar 15 mil personas. Pero si eso te trae como beneficio aprender a cocinar, saquémosle provecho“.

“Si me pifean con esto, es porque son malas personas, porque francamente me quedó exquisita”, advirtió mostrando el resultado final.

La ensalada de Belén Mora

