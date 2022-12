Belén Mora sorprende al revelar el bajo monto que pagaba el padre de su hijo por pensión de alimentos

Belén Mora sorprendió al revelar el bajo monto que entregaba el padre de su hijo por concepto de pensión de alimentos.

La actriz y comediante reflexionó sobre cómo ha sido hacerse cargo de su hijo Samuel, quien actualmente tiene 18 años, en solitario.

“Muchas mamás solteras me han escrito ‘qué heavy la culpa’, porque una siente que es culpa de una que el papá no esté presente y no es así“, declaró en entrevista con el programa Buenas Noches a Todos de TVN.

En ese sentido, destacó el rol que ha cumplido su pareja, el también comediante Francisco “Toto” Acuña, quien ha sido una pieza relevante tanto en su vida como en la de su hijo. “El Toto llegó a arreglar la cogera que había en la mesa”, indicó.

Consultada sobre cuándo se dio cuenta que sería una madre soltera, sostuvo que “nace mi hijo, espero un año a que esta persona aparezca. Lo inscribió en el Registro Civil, pero no estaba ni presencialmente, ni emocionalmente, ni económicamente“.

“Al año lo demandé por pensión de alimentos, que es lo que corresponde, la cual no paga hace 10 años“, aseveró Mora, quien además reveló el bajo monto que cancelaba el padre de su hijo.

“La pensión fijada por esa jueza, que en mi opinión era tremendamenta inescrupulosa, se fijó en $30 mil“, confesó.

Asimismo, detalló que “cuando estábamos en el juicio, me hicieron juntar las boletas de un mes para calcular los gastos y la jueza dice ‘ah, pero usted ocupa pañales desechables y eso es un lujo’. Inescrupulosa“.

También señaló que ha tratado de ubicar al demandado bajo la figura legal de exhorto internacional, ya que estaría viviendo en Buenos Aires, Argentina. “Es súper caro (…) He hecho el trámite mil veces y he pagado más de lo que él debe en abogados. Pero voy a seguir haciéndolo, porque es un derecho de mi hijo”, indicó.