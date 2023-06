Belén Soto confesó los efectos del estrés en su cuerpo: “He terminado con parálisis facial y alopecia”

La influencer Belén Soto impactó a sus seguidores con una confesión asociada a las consecuencias que ha vivido su cuerpo tras sufrir fuertes periodos de estrés.

Dicha revelación ocurrió precisamente a través de su Instagram, cuando decidió responder algunas dudas de usuarios y usuarias. Fue así como le preguntaron por sus técnicas “para lidiar con el cansancio”, considerando todas las actividades que realiza la actriz diariamente.

Pero con total honestidad, ella respondió que “creo que aún no he aprendido a manejarlo bien”.

“El cansancio y el estrés han sido mis peores enemigos desde pequeña, porque no logro reconocerlos y simplemente sigo y sigo, ya que disfruto tanto lo que hago, que no me doy cuenta“, mencionó la también escritora.

Más allá de esto, insistió en que el cuerpo expresa el estrés al que es sometido y, en su caso, “así es como he terminado con parálisis facial, alopecia, y el viernes terminé en la clínica por lo mismo… y ahora (estoy) intentando de recuperarme de a poquito”.

Cabe mencionar que, tal como muestra constantemente en sus redes sociales, son diferentes los trabajos y proyectos paralelos que mantiene en su vida.

Por ejemplo, está el reciente lanzamiento de su libro Mujer Power, mientras que ya se encuentra trazando los primeros lineamientos de una serie documental llamada Poweful Women.

Mira su post a continuación: