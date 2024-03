El enojo de Belén Soto al recordar críticas por acento mexicano: “Lo que más me dolió”

Belén Soto se refirió a las múltiples críticas que recibió en redes sociales cuando dio una entrevista con acento mexicano y aseguró que la gente la “humilló”.

La actriz chilena conversó sobre el impacto del ciberbullying y recordó lo que ella vivió por aquel entonces: “Nunca voy a normalizar que se humille, que nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que la otra persona está haciendo”.

En esa línea, recordó que “lo que la gente hizo fue humillarme y reírse por algo que ellos no sabían, no tenían idea. Era como ‘a la Belén se le pegó el acento mexicano’”.

Belén Soto recordó críticas por acento mexicano

“Eso fue lo que yo creo que más me dolió. En vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera. Es ‘cómo nos podemos reír de esta persona’”, continuó la influencer en conversación con Javiera Quiroga, conocida en redes sociales como Economina.

“Lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándose era de mujeres. Y dos, de madres. Entonces, si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto de cuando algo a ti no te parece, es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona ahí estamos muy mal”, reflexionó.

Finalmente, que “el ciberbullying es algo que existe. No hay ningún tipo de conciencia, no responsabilidad y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí, porque a mí no me va a afectar. Pero, al niño, que sí se rían de él, la niña que sí se rían de ella, no es la misma historia”.

