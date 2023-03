De Belén Soto a Kel Calderón: Los emotivos y potentes mensajes de celebridades chilenas en este 8M

En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este miércoles 8 de marzo, son muchas las mujeres que han aprovechado la jornada para reflexionar acerca de su significado y qué desafíos enfrenta hoy el país en materia de violencia de género, equidad e igualdad.

En esa línea, varios rostros conocidos se han pronunciado con vivencias, saludos y comentarios sobre este día.

A través de su cuenta de Instagram, Kathy Salosny aprovechó la instancia para mandar un emotivo mensaje a su madre, Carmen Reyes Escobar.

“Eres y serás siempre la más poderosa y valiente mujer (…) En este 8M sólo deseo no más abuso en todo el amplio sentido de la palabra. Sólo así tendremos un mundo más igualitario para saldar una deuda ancestral hacia nosotras“, señaló en la descripción de la foto en la que salen ambas.

Belén Soto también sorprendió a sus seguidores con un potente registro que publicó en sus redes sociales en el que participaron 18 reconocidas mujeres chilenas vestidas de blanco.

Entre ellas, se encuentran Magdalena Müller, Fernanda Salazar, Vesta Lugg, Tati Fernández, Alison Mandel, Delfina Guzmán y Soulfia.

“Hoy le pido perdón a todas las mujeres (…) Por haber cuestionado su forma de vestir, caminar, reír o hablar. Por haberla llamado puta, maraca, fácil o cualquier otra forma despectiva. Por haber sido maleducada o haberla mirado con desprecio”, se escucha en el video.

Kel Calderón compartió con sus seguidores una reflexión sobre el significado de este día para las mujeres, explicando por qué no se debía celebrar, sino conmemorar en el 8M.

“Si nos ‘felicitan o celebran’ hoy aprovechemos el momento para EDUCAR a esas personas en lugar de enojarnos. Los que nos dicen ‘feliz día’ ignoran el significado, la importancia y el peso que conlleva el #8m”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

A raíz de lo mismo, contó un episodio que vivió con su padre hace exactamente un año, luego de que este último le regalara flores por el Día Internacional de la Mujer y ella le explicara que no debía felicitarla por nada.

“Este año no sólo no me dijo nada, sino que me preguntó a qué hora era la marcha (…) Papá, si lees esto en mi Instagram, gracias por respetarme y haberme escuchado con atención”, escribió con mucha emoción Calderón.

Vivi Kreutzberger siguió el mismo formato de Calderón y también mandó un mensaje a través de sus historias de Instagram. “Para nosotras siempre es el día de la mujer. Hoy lo conmemoramos por nosotras, ellas y las que vendrán”, señaló la ex animadora de televisión.

Begoña Basauri hizo lo propio compartiendo un recuerdo de hace exactamente un año con un mensaje que mandó a todas las mujeres que sintieron la necesidad de justificarse por no salir a marchar.

“Todas las mujeres entendemos el miedo de salir a la calle, porque es una realidad, la calle no es un lugar seguro para nosotras. Si no te sientes segura o tienes dudas, quédate tranquila porque nadie te va a juzgar (…) El feminismo une, no separa, no compite. Y todas las circunstancias son distintas”, dijo el 8M pasado la actriz, que hoy se encuentra viviendo su puerperio tras dar a luz a su primera hija.