“Si Jorge no va, no me caso”: Belén Soto bromeó con peculiar petición a Zabaleta por su matrimonio

Belén Soto está afinando los últimos detalles para llevar a cabo su matrimonio con Branko Bacovich en 2023, con quien está disfrutando unas vacaciones en la localidad de Millahue, cerca de San José de Maipo.

Así lo ha dicho en Instagram, donde ha compartido videos y registros de su viaje, misma red social donde sostuvo una conversación con Francisco Saavedra, a quien le sinceró una singular petición que le tiene hecha a Jorge Zabaleta.

La influencer, quien trabajó con el actor en la teleserie Papi Ricky (2007), donde interpretaba a su hija, contó que “tenemos ya la lista de invitados, tenemos la gente. Tenemos ya el lugar donde va a ser. Tenemos todo ya más o menos organizado”.

Sin embargo, “es como los detalles chiquititos lo que va faltando porque a uno se le va, nosotros nos vamos a casar el próximo año”.

“Vamos a hacer algo super chiquitito, es algo muy íntimo con la gente más cercana. Obviamente, Pancho está invitado, Jorge está invitado, Mane está invitada, gente que queremos, pero vamos hacer algo bien chico porque no queremos ese matrimonio como apoteósico”, sinceró.

Y aludiendo a su papel en la ficción donde participó con 10 años, Soto bromeó diciendo que “Jorge está exigiendo que él me tiene que entregar”.

“Yo encuentro que Jorge y la Mane te deberían entregar”, respondió Pancho Saavedra.

Ante esto, la joven continuó diciendo “la Mane está más que confirmada para el matrimonio, Jorge, yo les digo acá en este live, no me ha confirmado” y remató con humor sosteniendo que “si Jorge no va, yo no me caso”.

“Encuentro perfecto que no se lo hayas mandado a decir con nadie”, agregó el conductor, quien apuntó que “hazte cargo de tu hija que se casa”.