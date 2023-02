Belén Soto dedicó romántico mensaje a Branko Bacovich tras casarse: “Gracias por elegirme la mujer de tu vida”

Hace algunos días, la actriz Belén Soto junto a su esposo, Branko Bacovich, llegaron hasta Tulum, México, para celebrar su exclusiva fiesta de matrimonio, la cual recibió a distintos famosos como invitados y tuvo una ceremonia maya como ritual.

Según se pudo ver en algunos registros compartidos por los asistentes, la ceremonia se realizó a la orilla de la playa, donde aparecen los novios caminando hacia el altar con una temática marcada por los colores blanco y dorado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belen Soto Infante (@belen_soto)

Días después, Soto utilizó su cuenta de Instagram para compartir más registros de la ceremonia y unas románticas palabras para su ahora esposo.

“Hace exactamente 6 años, conocí al amor de mi vida. Sin pretensión alguna, en 2017 vi a la persona más semejante a lo que cuando chica y en mis sueños yo describía y dibujaba junto a mi mamá como el hombre de mi vida. Alto, rubio, apuesto, de ojos azules intensos, una risa fuerte, y con humildad innata”, comenzó escribiendo.

“Sin ganas de conversar con nadie, sentada sola en un sillón mirando la hora para poder escaparme a mi casa. Te acercaste, te sentaste frente a mí y me hablaste sin querer nada a cambio, con tu simpatía y ganas de conversar, intentaste establecer temas de conversación. Mientras solo te miraba y pensaba, ¿me estará pasando realmente esto a mí?”, añadió en la red social.

En esa línea, la actriz contó que cuando llegó el momento de irse, una amiga suya le comentó que tenía todo arreglado para concertar una cita entre ella y Branko.

“Yo sin entender nada, le digo que la verdad no estaba interesada en conocer a nadie. Pero no alcancé ni a terminar la frase, y Susana me dice ‘Más vale que te comience a interesar, porque tú y él se van a casar'”, relató Soto.

“No me pregunten cómo, no crean ahora que mi amiga les va poder leer la vida, porque bruja no es, pero te conocí un día 6, y ahora luego de 6 años, a mis 26 años, nos estamos casando. Y han sido los 6 años más hermosos de mi vida. Gracias por elegirme la mujer de tu vida. Te amo por siempre”, cerró.