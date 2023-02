¡Puros nervios y felicidad! Belén Soto compartió los íntimos momentos previos a su matrimonio

Durante los últimos días, Belén Soto se ha dedicado a compartir algunos registros de su exclusivo matrimonio con Branko Bacovich, el que se realizó en Tulum, México, y contó con diversas personalidades del espectáculo nacional.

De esta forma, la joven actriz ha publicado diversos registros en su cuenta oficial de Instagram, entre ellos un video del backstage de su celebración, donde se la ve junto a sus damas de honor, quienes le dedican bonitas palabras sobre ella y el vestido que utilizó en la ceremonia.

“Hermosa”, “linda, preciosa”, “amiga linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió, mientras todas compartían la risas y la felicidad de Belén, quien no paraba de sonreír previo al momento más importante de su vida.

Asimismo, la interprete de Alicia Montes, la recordada pequeña de la teleserie Papi Ricky, compartió con su seguidores una fotografía de ella explicando las diversas emociones que la han acompañado tras este proceso.

“Juré que iba a subir solo tres fotos del matrimonio, pero me ha sido imposible. Tengo tantas emociones encontradas, que aún no me lo creo cada vez que veo las fotos/videos y me dan ganas de poder compartirlas con ustedes”, comentó.

En la misma línea, les dijo a sus fanáticos que “han sido parte de cada momento y crecimiento de mi vida desde que tengo 8 años”. Además, acerca de las capturas de su celebración, les preguntó si “¿Me permiten seguir subiendo sin que se aburran”.

Por otra parte, Belén Soto reveló que estos son sus últimos días fuera de la capital tras unas vacaciones, ya que se está preparando para asistir a la Gala del Festival de Viña 2023, donde fue invitada.

“Ahora de vuelta a Santiago, a prepararnos para la Gala, y comenzar a grabar un nuevo proyecto“, escribió sobre los planes de su carrera, en otra historia la misma red social.