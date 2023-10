Belenaza denunció agresión en su contra mientras paseaba a su hijo: “Me dijo: «Me das asco»”

La comediante, Belén Mora, denunció a través de su cuenta de Instagram, que sufrió una agresión mientras paseaba junto a su hijo en coche.

“Voy con Poncho en el coche. Está durmiendo, menos mal, y hace un rato, una persona me empujó a propósito… un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: ‘me das asco'”, relató a través de una historia.

Belenaza agregó que se sintió indefensa y que debió realizar ejercicios de respiración para evitar una crisis de angustia.

“Me sentí muy en peligro y me dio mucha pena, porque personas vieron eso y no hicieron nada”, añadió.

La lamentable situación la llevó a hacer un llamado a sus seguidores, a quienes instó a intervenir en si son testigos de agresiones similares.

Finalmente, ironizó con la situación y publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de preocupación y empatía por parte de sus seguidores.

“Ya en casa. Gracias por su empatía y mensajes de amor”, escribió en la red social.

