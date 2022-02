Este martes, y a casi un mes de haberse convertido en madre por segunda vez, Belén Mora cautivó a todos sus seguidores al compartir la primera foto junto a su hijo con Toto Acuña.

Fue a finales de enero cuando la actriz y comediante, también conocida como “Belenaza”, realizó una transmisión en vivo horas antes de partir a la clínica para compartir cada detalle del nacimiento de “Don Poncho”, como se refería a su hijo antes de revelar su verdadero nombre en la redes sociales.

Cabe recordar que hace un par de días, Belenaza reveló en un post de Instagram que “hay personas que me han escrito para ATACARME (sic) y tratarme como el culo solo por no querer decir el nombre de nuestro hijo o no subir una foto de él”.

Lee también: “Me derrito de amor”: Mayte Rodríguez compartió tierna foto junto a su hijo en la playa

“No sean mal@s! (sic) Déjenme gozar mi maternidad, déjenme darme color con el nombre. No le hago daño a nadie haciéndolo. Insólito que haya gente que decida gastar su tiempo en tirarme mierda. Fui mamá hace menos de un mes. Déjenme gozar. Gracias!”, indicó.

Y ahora, a días de esa publicación, la actriz decidió revelar el nombre y publicar una foto con su hijo menor.

“Don Rafael Acuña Mora”, escribió en el post en el que aparece posando junto a su pequeño, quien viste un body color negro y tiene la cabeza apoyada en su hombro.

Lee también: Ingrid Aceitón publicó la primera fotografía junto a su hija Ada: “Te anhelé con mucho temor”

Rápidamente la publicación recibió miles de me gusta y sobre los cinco mil comentarios de sus seguidores. Además, también compartió una foto en sus stories.

Mira la publicación a continuación: