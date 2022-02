Gran impacto y diversas reacciones en redes se generaron desde que el cantante mexicano Christian Nodal anunció su separación con su ex prometida, la también cantante y actriz Belinda, después de haberse convertido en una de las parejas más queridas.

Tras darse a conocer durante el fin de semana recién pasado la noticia de la disolución del compromiso de Nodal con la cantante, se produjo una intensa discusión entre ambos grupos de fanáticos, quienes han defendido a su artista favorito con fervor.

Aunque nada está confirmado, se ha difundido la teoría de que el quiebre se dio a causa de un conflicto económico que supuestamente tuvo la pareja luego de que Belinda le pidiera una cantidad alta de dinero como préstamo para liquidar sus deudas con el Servicio de Atención Tributaria. A raíz de esto, internautas expresaron que la española sería una “interesada”.

Ante la situación que se ha desencadenado tras la ruptura, la cantante se mostró molesta durante este viernes y pidió a través de sus redes sócales que se detengan los ataques en su contra. “En los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género“, fue lo que comenzó diciendo Belinda.

Posteriormente, la nacida en Madrid señaló que los juicios que se han emitido “afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”. En esta misma línea, amenazó con demandar. “He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, sostuvo.

Finalmente, la intérprete precisó que “esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo”.

Revisa acá las declaraciones de Belinda