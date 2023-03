“El susto que me llevé”: Belinda quedó lastimada tras show luego que fan se subiera al escenario para abrazarla

Un incómodo momento vivió la cantante mexicana Belinda durante un concierto en su país: un fanático logró esquivar su seguridad, se subió al escenario y la abrazó fuertemente, dejándola lastimada.

El hecho, registrado durante su presentación en la Feria de las Fresas de Irapauto (México), fue ampliamente viralizado en las redes sociales y en el video se puede ver al fanático, descontrolado llorar mientras abraza a la intérprete, quien intenta quitárselo de encima sin tener éxito.

Según se aprecia en un video de TikTok, que cuenta con más de 9 millones de reproducciones, pese a que Belinda y el personal de seguridad intentaron sacarlo del lugar, les fue imposible porque el joven se aferró a la cantante, quien además trató de tranquilizarlo mientras este le gritaba “¡te amo!”.

Luego, el registro muestra a Belinda entregando un bebestible al fanático y le dice “quédate ahí, te tomas eso y respiras porque casi te da algo… ¡Me asustaste!”.

Posteriormente, la cantante acudió a sus stories de Instagram para referirse a lo sucedido: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”.

Tras eso, compartió el comentario de una seguidora que la criticó por su actitud en el escenario y aseguró que “lo que más amo en esta vida son mis fans”.

“Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su propia fuerza. Yo estoy bien, solo me asusté en el momento, lo cual es algo normal”, añadió en el comunicado.

Mira el video aquí: