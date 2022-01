Bella Hadid, modelo de Victoria Secret, habló al medio Wall Street Journal sobre sus problemas de salud mental los cuales le han impedido subir fotografías a sus redes sociales y salir a la calle.

La supermodelo alcanzó la fama en 2012 tras exitosos show en las pasarelas internacionales y se ha vuelto una de las modelos más cotizadas hasta la fecha.

Sin embargo, el éxito sobrepasó a la joven de 25 años, ya que lleva años con una fuerte depresión que le ha impedido continuar su vida con normalidad.

La modelo de marcas como Versace y Dior, contó que incluso lleva dos años sin tener una estilista que la asesore en sus estilos y rutinas.

“Estaba en una posición mental tan extraña que para mí resultaba complicado simplemente salir de casa y decidir qué ponerme, especialmente con la ansiedad que me generaba tener a los fotógrafos en la puerta de casa y todo eso”, relató Hadid al medio internacional.

El año pasado fue la primera vez que la supermodelo contó a sus seguidores en redes sociales que tenía problemas en su salud mental y publicó una serie de fotografías llorando, en las que también animaba a los usuarios a cuidarse.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho (…) Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”, dijo a sus seguidores.

Este año Bella está enfocada en invertir su tiempo en el cuidado de su salud, indicando que ahora sabe que su cuerpo es un “templo”.

“La rutina que tenemos por la mañana, especialmente los lunes, es casi lo más importante porque si no empiezas bien la semana, no va a ser bueno para ti”, reflexionó.