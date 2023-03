Bella Ramsey reveló que segunda temporada de The Last of Us saldrá “a fines de 2024 o principios de 2025”

Han pasado cinco días desde que se emitió el último episodio de la aclamada serie The Last of Us, cuyos protagonistas fueron interpretados por el chileno Pedro Pascal y la joven británica Bella Ramsey, y quienes podrían volver a fines de 2024 o principios de 2025.

El éxito de esta obra audiovisual fue tan rotundo que, en poco tiempo, se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max, alcanzando más de 8 millones de audiencia sólo en el estreno de su último capítulo, según reveló la plataforma de streaming.

En ese sentido, la encargada de interpretar a Ellie en la serie apocalíptica sobre la mutación de los humanos producto de un hongo, explicó sobre su regreso en The Jonathan Ross Show, según Games Radar+, que “será un tiempo. Creo que probablemente filmaremos a fines de este año, principios del próximo”.

En la misma línea, detalló que, según sus cálculos, la segunda temporada de esta ciencia ficción inspirada en los videojuegos de Naughty Dog tardaría poco más de un año en ver la luz. “Así que probablemente será a fines de 2024, principios de 2025“, comentó.

De esta forma, los fanáticos de Joel, personaje interpretado por Pedro Pascal, el que lo llevó a ser una de las figura más populares de la pantalla grande en la actualidad y tener diversas invitaciones en los espacios más relevantes del espectáculo internacional, deberán esperar un buen tiempo para seguir viéndolo.