(CNN Español) – Con su más reciente sencillo, Bella Thorne quiere que sepas que ella no odia a los hombres, pero tampoco está de acuerdo con las relaciones controladoras.

Esta es la temática detrás de Phantom, un tema inspirado en situaciones que vivieron sus amigas en relaciones poco funcionales. Algunos describen el sencillo como un himno del feminismo.

“Varias de mis amigas estaban atravesando por situaciones en sus relaciones, en las que no se podían vestir de una manera o decir ciertas cosas, etc. Eso, sin dudas, es la inspiración detrás de la canción”, dijo Thorne a Zona Pop CNN a través de una entrevista vía Zoom.

Thorne escribió, dirigió y protagonizó el video, el cual acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

El mismo presenta al personaje que interpreta Thorne afrontando los recuerdos de una relación turbia y su “escape” a otra dimensión.

“Para el video quise contar una historia, que sí se ha dicho por mucho tiempo, no es nueva, pero la quería contar de otra forma. Quise que la audiencia buscara el mensaje, que trabajara por ello. No me gusta el contenido súper digestible, me gusta ver algo que me haga pensar y cuestionarme. Eso fue en lo que me enfoqué en el video y estoy contenta”, cuenta la ex estrella de Disney.

Bella Thorne sobre el feminismo

La canción es considerada por algunos un “himno del feminismo”, una palabra a la que Thorne no quiere que se mal interprete. Pero, ¿cómo cambiar esa narrativa?

“Es una pregunta difícil. Creo que es como tratar de cambiar la connotación negativa alrededor de una palabra“, dice Thorne.

La también actriz pone como ejemplo el uso de la palabra egoísmo y la connotación negativa alrededor de ella.

“Cuando dices ‘eres egoísta’, suena horrible, pero el egoísmo no es algo malo. Como dicen, no puedas amar a nadie si no te amas primero. Dicen que el egoísmo es algo malo y pues no lo es. Está siendo usado en situaciones que lo convierten en algo malo”, cuenta.

“Con la palabra feminismo pasa lo mismo. ¿Cómo cambiarlo? Educando a la gente. Y por eso es que lo digo en la canción: I’m not a feminist, I’m not a man hater (no soy una feminista, no odio a los hombres). Hay gente que piensa en la palabra feminismo y creen que queremos desaparecer a los hombres de la Tierra, y no”, dice.

“En la canción digo I just need a daddy that’s loyal, not a traitor (necesito a un papi que sea leal y no un traidor). Eso lo escribí sobre Ben (su prometido), y creo que fue importante decirlo en la canción”, agrega.

La experimentación musical y la mezcla de géneros

Si hay algo que sorprendió con respecto a este tema es la mezcla que hace Thorne del rap y sonidos propios del rock: las guitarras eléctricas. Dos géneros musicales que han inspirado a Thorne y que se encuentran en sus playlists, dice.

“Me encanta el rock y el rap. Ambos son mis mayores influencias, así que unir (los géneros) en una canción es simplemente maravilloso. Me encanta mezclar los géneros, juntar cosas y que la gente diga: ‘no puedes hacer esto’ y luego hacerlo y que suene espectacular“, cuenta a Zona Pop.

Según Thorne, este ejercicio de experimentar con distintos géneros es una respuesta a quienes la quieren encasillarla: “esa mezcla es de lo que va mi arte, que sea siempre fuera de lo establecido“.

Colaboraría con Rosalía o Nathy Peluso

Para Thorne, colaborar en otros idiomas es un sueño. Por ejemplo, dice que le encantaría hacer música en italiano, pero también en español, el cual era su idioma de nacimiento ya que su padre era cubano.

A pesar de hablarlo de pequeña, Thorne dice que bloqueó el idioma durante sus años escolares debido al bullying que sufrió en el colegio.

“En mi colegio recibí mucho bullying por hablar español. Porque casi nunca estaba allí porque estaba modelando. Y cuando estaba (en clases) no podía leer, no podía hablar con nadie“, recuerda.

“Quiero escribir música en español”, dice. “Pensé que si empiezo a escribir música latina –y como amo tanto la música– puedo enamorarme del idioma de nuevo. Dejar ir la tristeza asociada con el español. He estado intentado regresar a mis raíces. Extraño mucho a mi papá»”, cuenta.

Y quizás esta incursión en el mercado latino puede venir de la mano de artistas como Rosalía o J Balvin.

“Rosalía sería espectacular. Ella es maravillosa. Amo a J (Balvin), es un hombre muy dulce. Un gran ser humano y me gustaría colaborar con él”, dice Thorne.

Pero alguien con la que querría colaborar es con la cantante argentina Nathy Peluso, a quien descubrió gracias a su hermana. “Es maravillosa, Dios mío”, dice Thorne.

¿Qué es la pansexualidad? Bella Thorne explica

La cantante y actriz acaparó titulares en 2019 tras decir en una entrevista con el programa estadounidense Good Morning America que se consideraba pansexual.

Para Thorne, la pansexualidad quiere decir que no te sientes atraído por un género específico, sino a un sentimiento.

“Ser pansexual significa que no te sientes atraído a un género, te sientes atraído a un sentimiento, a una vibra, a un alma. A la comunicación entre dos personas“, dice.

“Si hay química, una vibra, si te sientes sexualmente atraído sin importar nada”, explica. “Es difícil de explicar porque incluso cuando hablamos de la bisexualidad, se encasilla las cosas, y tenemos que entenderlas. Tenemos que tener en mente la complejidad del asunto”, dice Thorne.

Según la La Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD), la pansexualidad se define como sentirse atraído a todas las identidades de géneros o sentirse atraído a las personas sin importar su género.

Thorne está actualmente comprometida con Benjamin Mascolo.