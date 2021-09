El actor, quien además de participar en "The Last Duel" coescribió el guión junto a Matt Damon y la diretora Nicole Holofcener, llegó hasta la ciudad italiana y se refirió a la importancia de la historia del filme. "Durante muchos años las mujeres no han sido vistas como seres humanos iguales y hay vestigios de esa mirada que permanecen en la actualidad", dijo.