El actor estadounidense, Ben Affleck, recientemente reveló que dudó en regresar con Jennifer López, con quien estuvo a punto de contraer matrimonio en los 2000.

En una entrevista con la personalidad radial y de televisión, Howard Stern, en la que presentó su nueva película dirigida por George Cloony, The Tender Bar, Affleck comentó la razón principal por la que tuvo dudas de volver a retomar su relación con la también actriz y cantante: sus hijos.

Al momento de ser consultado sobre si pensó dos veces en regresar con López, el ganador del Oscar dijo que “seguro que se me pasó por la cabeza”.

En esa línea, agregó que “mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”.

“Mi vida los afecta. Su mamá y yo somos celebridades. Eso es difícil. Es una cruz que soportar”, continuó el actor refiriéndose a su ex esposa y actriz, Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos.

Con respecto a su ex relación, el actor comentó que “la verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión, nos separamos” y que “tuvimos un matrimonio que no funcionó. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor. Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que ponerme sobrio, y lo reconozco”, haciendo alusión al alcoholismo con el que lucha hace años.

Finalmente, Affleck detalló que “la cura para la adicción es el sufrimiento. Sufres lo suficiente antes de que algo dentro de ti diga, ‘Ya es suficiente’. Fueron mis hijos. Desde ese día, lo juro por Dios, no he querido beber ni una sola vez. No estoy curado No soy un predicador, pero hay un final feliz si puedes llegar allí”.