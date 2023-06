¡A puro spanglish! El inesperado “crossover” entre Ben Brereton y Felipe Avello en el aeropuerto que sacó risas

Un fin de semana largo nutrido de actividades fue el que tuvo Ben Brereton: El delantero de la Selección de Chile visitó Valparaíso, donde jugó una pichanga en una cancha de tierra con gente del lugar y luego remató la jornada en un clásico restaurante del puerto cuya especialidad son las chorrillanas.

El segundo destino fue San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Allí conoció los distintos atractivos de la localidad con el periodista Manuel de Tezanos, en el marco de la grabación de la serie Breretour, en la que aparecerán recorriendo distintos lugares de Chile.

Fue después de visitar el norte del país cuando ocurrió un particular encuentro que se viralizó rápidamente y que estuvo protagonizado por la dupla y Felipe Avello, luego que se encontraran en el aeropuerto de Santiago.

“Atención. Cuando iba a Calama, en el aeropuerto me encontré con el gran futbolista Ben Brereton y acompañado del tremendo periodista y comediante Manuel de Tezanos“, escribió el comediante en la leyenda del video que publicó en sus redes sociales.

¿Qué dijo Avello a Brereton?

En el divertido registro, los tres intercambiaron un breve diálogo sobre los días del delantero nacional con el comunicador en el altiplano. “Nice to meet you (encantado de conocerte)”, le dijo Avello al jugador. “Nice to meet you, good english (buen inglés)”, respondió Ben.

“Did you enjoy your vacations? (¿Disfrutaste tus vacaciones?)”, preguntó el humorista, ante lo que el delantero contestó “It has been an incredible trip trough San Pedro de Atacama (Ha sido un viaje increíble por San Pedro de Atacama)“.

Luego, tras conversar sobre Juan Pinto Durán y los lugares que visitaron, De Tezanos añadió que “es la primera vez que sale de una concentración en Pinto Durán. Esto no lo dijo ahora, pero lo ha contado: Sólo ha ido aeropuerto, hotel, estadio. Estaba clous (close)”, cerrando así el que, tal vez, será uno de los mejores crossover de 2023.

“Es primera vez en Chile que pruebo las comidas con mi familia o mis amigos. Es mi primera vez acá fuera del fútbol”, añadió Brereton, agregando también que flotó en la laguna Cejar de San Pedro de Atacama. “Es algo que nunca había hecho”, concluyó.

Mira el momento a continuación: