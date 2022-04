“Quiero darles algo de estabilidad”: Benedict Cumberbatch recibirá en su casa a familia ucraniana

Un noble gesto es el que reveló recientemente el reconocido actor británico, Benedict Cumberbatch, quien recibirá en su casa en el Reino Unido a una familia de refugiados ucraniana.

La noticia la dio a conocer mientras promocionaba su nueva película, Dr. Strange: In The Multiverse Of Madness, y reveló cuándo espera que puedan llegar a su hogar para estar a salvo.

“Lograron salir de Ucrania, estoy monitoreando su progreso todos los días”, comentó el también protagonista de The Power of the Dog a Sky News.

“Lamentablemente, se están sometiendo a un tratamiento médico; decir algo más sobre eso sería una invasión de su privacidad y mucho sobre cuándo vendrán y cómo se manejará invadiría la mía, pero quiero darles algo de estabilidad después de la la agitación que han experimentado, y eso está dentro de mi casa”, explicó el actor.

Además, de acuerdo a lo que Cumberbatch comentó, también está ayudando a otras personas que están huyendo de la guerra en Ucrania para alojarlos en su país.

“He estado tratando de ayudar a otras familias ucranianas nacionales, que son ciudadanos del Reino Unido, a albergar a sus familias, lo que saben que quieren hacer, pero es muy costoso”, expresó. “Entonces, he estado tratando de ayudar con eso financieramente en un par de casos”, sostuvo.

El nominado al Oscar reveló que está trabajando en conjunto con una organización benéfica llamada Refugees at Home, “que es una gran puerta de entrada al esquema del gobierno, pero también para ofrecer un apoyo más amplio que se necesita para el trauma psicológico que sufren estas personas”.

“Por amables, generosos y acogedores que seamos como anfitriones, no tenemos las habilidades de las profesiones de la salud mental para lidiar necesariamente con esas cosas”, indicó.

“Insto a las personas a buscar más ayuda para reforzar sus esfuerzos, y la gente está haciendo una cantidad increíble. Me enorgullece mucho, estoy muy, muy orgulloso de nuestro país y muy orgulloso de lo que podemos ser en nuestro mejor momento como seres humanos”, cerró.