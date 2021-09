El 4 de septiembre es una fecha conmemorativa para los fans de Gustavo Cerati, pues este sábado se cumplen siete de años de su muerte. El músico e histórico líder de Soda Stereo falleció luego de estar internado por años debido a un accidente cerebrovascular. Por eso, en esta jornada su hijo Benito quiso recordarlo.

En su cuenta de Instagram, el hijo de Gustavo Cerati y la chilena Cecilia Amenábar dedicó un mensaje al intérprete de Puente. Según lo que comenzó explicando el joven de 27 años, “hoy no es un día triste”.

Siguiendo con sus palabras, aseguró que este 4 de septiembre “es un día de orgullo, de alegría y celebración. Así lo siento yo”.

Tras esto, Benito Cerati reflexionó sobre la figura del destacado músico argentino. “Que me haya tocado semejante padre y que me haya influenciado tanto y que haya sido tan importante para mí es algo que no miro con solemnidad, sino con agradecimiento”, expresó.

Finalmente, el músico que cuenta con nacionalidad chilena y argentina dejó una tierna frase sobre su padre. “Siempre te encuentro”, escribió junto a la carátula del álbum Bocanada.

Cabe recordar que la vida y obra de Gustavo Cerati también fueron recordadas el 11 de agosto. En aquel día el músico habría cumplido 62 años y para celebrar se lanzó el videoclip de No te Creo.

Mira la publicación de Benito Cerati: