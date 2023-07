“Estos días he pensado que soy lo más nefasto”: Benja Lagos anuncia entre lágrimas su retiro de redes sociales

Otra vez el ex participante de Gran Hermano Chile, Benjamín Lagos, ha dado que hablar, esta vez tras la decisión de cerrar sus redes sociales producto de las críticas recibidas por los televidentes del reality.

A través de una transmisión por su cuenta de Instagram, Benja confesó entre lágrimas que está sufriendo el Síndrome del Impostor, ya que las personas lo han cuestionado en reiteradas veces tras salir de la casa más famosa del mundo.

Cierra sus redes sociales

“Se me fue la esperanza en mí de tanto que me repitieron que soy un chanta cu…, me lo terminé por empezar a creer (…) Estos últimos días he pensado, en verdad, que soy lo más nefasto“, se le escucha decir.

En esta misma línea, el influencer detalló que ningún participante que haya salido de Gran Hermano se ha salvado de las críticas del público en las redes sociales.

“Voy a frenar un poco en redes, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido”, cerró Benjamín un poco más tranquilo que al comienzo de su live.

“No creas nada negativo Benja! Eres una excelente persona” y “Es un buen ser humano, quiere dar un lindo mensaje, pero le falta aprendizaje al igual que todos. Espero sane y pueda seguir adelante!!.”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios de internet en un extracto del momento compartido vía TikTok.

Revisa el video de Benjamín: