“No estaba interpretando un personaje”: Benjamín Lagos analizó su breve estadía en Gran Hermano Chile

Durante esta jornada de lunes, Benjamín Lagos, primer eliminado de Gran Hermano Chile, acompañó al panel de expertos de Chilevisión para comentar su breve estadía al interior de la casa-estudio.

En ese sentido, el ex jugador del reality show explicó que las primeras 24 horas afuera del recinto han “sido una locura, todo pasa muy rápido. La transición de pasar a estar con gente que te estay acostumbrando a que sean más o menos tu familia, la costumbre de verlo todos los días a llegar acá es totalmente diferente”.

Asimismo, respecto a su eliminación, señaló que “no sabría decir qué pasó. Lo que trataba de transmitir adentro fue que esa era la gente que en verdad me importaba porque, en esos momentos, pasaban a ser mi familia”.

En la misma línea, agregó que “lo que se estuviera mostrando afuera o lo que se podía interpretar, o malinterpretar, dejaba de pasar en mi mente. Lo que más me importaba era la convivencia. Les deseo la mejor de las suerte a todos”.

Además, entregó la razones por las que cree que fue nominados por sus compañeros. “Fui el primero en irme por el hecho de que tuvimos muy poco tiempo para conocernos. Ninguna nominación, ningún voto o cara puede ser 100% personal”.

“Trato de irme asumiendo que nada fue personal porque la dos personas, que al menos yo sé y que me importa que me nominaron (Fernando y Ariel), se acercaron a mí y me lo dijeron, fueron honestas a la hora de decírmelo. Me puedo ir tranquilo“, agregó.

En la misma línea, analizó una situación que él cree que lo pudo haber distanciado del público, que decidió que abandonara la casa-estudio de Gran Hermano Chile: Su discusión con Rubén.

“Se vio más como un ataque directo, más que la perdida del objetivo a lo que iba la conversación”, partió argumentando.

En ese sentido, expresó que “hay un punto a rebatir. Él tiene su lado positivo en su mensaje, al igual que yo tengo mi punto. Pero, quizás la manera de abordarlo no fue la mejor, y a eso fui a la casa, a practicar ese tipo de encuentros”.

También dijo que “lo tomé un poco personal, fui en contra de mi mensaje. La verdad es que si hoy día me pusieran a Rubén acá, sería distinta (la discusión)”.

Por último, explicó que al interior del reality show “no estaba interpretando ningún personaje, simplemente estaba siendo quien en realidad soy, estaba siendo yo”.