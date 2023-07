Benjamín enfrentó críticas por “cuico” tras su paso por Gran Hermano: “Está perfecto sentir resentimiento”

La noche de este domingo se vivió la segunda eliminación de Gran Hermano Chile por decisión del público. De esa manera, tras recibir más del 50% de los votos, Ariel Wuth tuvo que decir adiós al reality más famoso del planeta.

Pero el primero en despedirse de la casa-estudio y sus compañeros fue Benjamín Lagos, quien solo se mantuvo una semana en el programa pero, a pesar del poco tiempo, continúa siendo recordado por el público.

Sus frases motivacionales y estilo de vida, como el decir que continuamente se despertaba a las 4:59 de la madrugada, ya que la gente exitosa -según una frase popular- se levanta a las 5:00 horas, son lo más destacado de su paso por este espacio televisivo.

Sobre esto, el joven habló con La Hora y desclasificó algunos detalles sobre algunos de sus compañeros, específicamente de Hans, a quien destacó por “su sencillez, humanidad y por ser tal cual es. Una persona muy transparente”.

Asimismo, sobre la experiencia en sí al interior de Gran Hermano Chile, Benja lo calificó como “una experiencia increíble”.

“Fueron días duros, en los que se pierde la noción del tiempo… yo al menos me dediqué a mostrarme tal como soy, muchos me dicen que la embarré, pero yo no quería ser un personaje, quería entregar un mensaje”, explicó.

“No estoy para juzgar a nadie”

Pero el surfista también hizo frente a aquellos comentarios que lo tachaban de “cuico” en redes sociales, despertando críticas que finalmente se reflejaron en la votación que lo eliminó.

“Si me siento cuico o no, depende de la definición de cuico, si sentirse cuico es por donde uno nació, definitivamente seré cuico. Ahora, si sentirse cuico es por las acciones que uno toma, por los estereotipos que existen, de todas maneras no“, dijo.

“Yo no estoy aferrado a ser un zorrón de decir ‘vamos este finde a la casa de tal’, oye yo no, a mí me gusta estar en la casa encerrado, regalonear con mi mamá, surfear, salir con mi polola y ya está, hacer ejercicio, tomar mate y poco más…”, continuó.

Su reflexión no quedó allí, ya que incluso le habló directamente a sus haters: “Está perfecto sentir resentimiento, es un trabajo personal de cada uno… si alguien piense que ‘cuiquear’ a la gente es válido, que lo siga haciendo, yo no estoy para juzgar a nadie, si la gente piensa que mi mensaje está menos validado por donde yo nací, está perfecto, que sigan hablando“, cerró.

