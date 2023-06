Manager de Benjamín Lagos y la reacción del público: “Si algunas personas lo odian, es sin mucha razón”

“Si estás viendo este video es porque me nominaron. Mi faceta en Gran Hermano Chile corre peligro y de ti depende que siga concursando”. Con estas palabras Benjamín Lagos solicitó el respaldo del público en un video de TikTok.

Si bien los habitantes de la casa tiene absolutamente prohibido el acceso a celulares, el influencer armó un “plan de contingencia” que incluyó un registro en el que pidió el apoyo de los espectadores.

Así lo explicó su manager, Danilo Rodríguez, quien señaló a Las Últimas Noticias que “A Benjamín se le ocurrió la idea porque se puso en todos los escenarios, incluso que lo nominaran en la primera semana”.

“Dejó un video pidiendo que votaran por él y otro pidiendo que no votaran por él y otro pidiendo que no votaran por él porque no sabía cómo se realizaría la eliminación. Dejó otras cosas, pero tampoco mucho material, no es que haya algo por cada semana”, agregó.

Consultado sobre la sorpresa que esto causó, Rodríguez sostuvo que “no lo encuentro tan loco, pero fue entretenido que algunas personas pensaran que tenía escondido el celular, pero en realidad es que dejó sus claves a gente de confianza”.

“No habla de política”

En cuanto a la reacción del público tras su entrada a la casa, el manager del influencer indicó que “creo que si algunas personas lo odian, es sin mucha razón, porque Benjamín no habla de política o de temas conflictivos”.

“Sólo habla de temas que te pueden hacer mejor como persona según los libros que ha leído y sus experiencias. El hater habla más de las otras personas que de Benjamín”, añadió.