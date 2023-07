¿Un nuevo Kramer? Benjamín Lagos sacó risas con su hilarante imitación de “La Pincoya” de Gran Hermano

Benjamín Lagos, primer eliminado de Gran Hermano Chile, se ha convertido en toda una celebridad en nuestro país y a raíz de su paso por el reality show ha visitado varios programas y medios de comunicación.

Uno de ellos fue Ni tan basados, el nuevo programa digital de Chilevisión conducido por Gastón Guerrero (“Julitroz”), Shin Yang (“Shinipan”) y Natalia Urtubias (“La Natu”).

En esa ocasión, opinó sobre una de las jugadoras más polémicas del encierro: Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”, quien ha protagonizado más de algún conflicto al interior de la casa-estudio.

“A mí me contó unas historias en un minuto y yo estaba cagado de susto”, señaló Lagos, haciendo alusión a las historias urbanas que ha relatado Jennifer sobre la Isla de Chiloé.

“La última noche tuve que dormir con Fernando, después con la Fran y la Vivi con la Ale (Alessia) porque pensamos que verdad iba a salir con algo. Le hablaba a las cámaras“, señaló.

Sobre esto último, el ex participante sostuvo que “nosotros pensábamos que estaba en modo ritual satánico”.

Benja se lució con imitación de “La Pincoya”

A raíz de lo anterior, La Natu le preguntó a Benjamín Lagos “oye, ¿puedes imitar a La Pincoya?”, ante lo cual el ex concursante sacó su lado más Stefan Kramer y se lució con una brillante imitación.

“Yo siempre veo ese tipo de cosas allá en la isla. Yo vine soltera para acá, total mi marido está navegando y no le voy a pedir a la gente ‘oigan, van a limpiar y van a ordenar la casa cuando me vaya’. No sean cabros lesos (…) Va a llegar El Caleuche y los va a matar a todos“, dijo calcando la voz de Galvarini.

El momento desató las risas de los conductores, ante lo cual Shin Yang dijo “se nota que te lo repitió varias veces, porque te lo aprendiste de memoria“.

Mira el momento acá: