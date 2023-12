Benja Lagos reveló el real motivo por el que se levantaba antes de las 5:00 AM: No era para ganarle a los exitosos

Uno de los ingresos que más dio que hablar en Gran Hermano Chile fue el de Benjamín Lagos y la famosa frase que se levantaba a las 4:59 AM todos los días, provocando que se viralizara el momento.

El exjugador de la casa más famosa del mundo aseguraba que a las personas que les iba bien en la vida se despertaban a las 5:00 AM, por lo que él era “el tipo de persona que le gana a la gente exitosa”, ya que lo hacía un minuto antes.

¿Por qué Benjamín Lagos se levanta a las 4;59 todos los días?

Durante una conversación con Claudio Michaux en el React de Gran Hermano, el primer participante en salir de la casa más importante del mundo confesó los verdaderos motivos para madrugar tanto, explicando que realmente se trató de un error.

“Te ca… la historia de eso. Por tres meses de mi vida me levanté a las 5 de la mañana, pero me levantaba a las 4:59 porque puse mal la alarma“, confesó Benjamín Lagos.

“No porque quería ganarle a los h… exitosos. Era para meterle ‘cachengue’ (al video) y poder entrar (a Gran Hermano)“, añadió sobre la situación, riéndose por el momento.

Finalmente, Benjamín Lagos indicó que intentó “maquillar” la situación para que fuera más interesante su perfil y poder ingresar al reality show de Chilevisión.

“Si es mi carta de presentación no puedo decir que me levanto a las 4:59 AM porque soy un h… que puso mal la alarma“, cerró.

Mira a Benjamín Lagos y por qué se levantó a las 4:59 AM

