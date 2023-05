Benjamín Vicuña a 10 años de la muerte de Blanca: “Sentí que le había fallado, que no pude salvarla”

A comienzos de mayo fue el lanzamiento del primer libro del actor Benjamín Vicuña, el que está completamente dedicado a la memoria de su pequeña hija Blanca, de solo 6 años, quien murió a causa de una neumonía hemorrágica.

El proceso de duelo y dolor quedó plasmado en las páginas de este texto, del cual ya se han conocido ciertos pasajes y momentos específicos. Pero en su participación en el programa Podemos Hablar, cuyo capítulo se emitirá este viernes 26, el intérprete nacional ahondará en la experiencia más difícil de su vida.

Sobre su libro Blanca, la niña que quería volar, Vicuña sostuvo que surgió a raíz de una “necesidad de transformarlo en palabras, una necesidad también de compartir mi experiencia”.

“Yo fui un privilegiado, pude estar con muy buenos amigos, con especialistas con recursos y de alguna manera todo esto lo comparto con personas que se sienten muy muy solas, que sienten que son los primeros y los últimos en sentirse así“, continuó.

Inclusive consideró que esto “es un tema tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar, y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias”.

“Sentí que le había fallado”

Dentro de su participación en el espacio de Chilevisión, se leerán además algunas frases contenidas en este especial escrito.

Haciendo un recorrido por éste, el actor se confesó sobre los más profundos sentimientos que lo acompañaron en esa época, apenas ocurrida la muerte de su niña y primera hija.

“Durante un largo tiempo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podido cuidar; sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos, y me costó mucho perdonarme“, reveló.

Pero aún así, comprendió que es un proceso que “se trabaja con tiempo, con herramientas, con buenos amigos”, ya que “la culpa es algo que viene de nuestra formación católica, es algo que cuesta mucho entender. La muerte cuesta entender“.

Su duelo junto a Pampita

Carolina “Pampita” Ardohain, madre de Blanca y ex esposa de Vicuña, también fue abordada en esta conversación. Según dijo el actor, en un momento “me tocó el rol en mi familia de ser el que abrió las cortinas”.

“Comprendo el dolor infinito de Carolina, así como ella comprende el mío. Tuvimos diferentes ritmos para encarar el duelo. Hubo una cosa involutiva, yo empecé cada vez a estar peor. Pero los últimos años fueron muy difíciles”, señaló.

La rabia fue solo un sentimiento que lo invadió en toda esa complicada experiencia, de hecho, Benjamín mencionó que juró nunca más volver a pisar una clínica. “Pero luego de dos semanas, mi hijo se enfermó y tuve que volver a la sala de urgencias”.

“Al principio pensé que esto no podía ser peor y sí lo fue. A la semana choqué el auto contra un poste con pérdida total. A las dos semanas, a mi padrastro le encuentran una cosita que podría ser cáncer”, reveló.

“Pero luego de la tormenta, quedamos embarazados. ¿Cómo dos personas totalmente rotas podían traer a un niño al mundo? En momentos así, uno puede ver el poder de la vida”, cerró.

El capítulo de Podemos Hablar se estrenará este viernes 26 de mayo y en él se abordará esta delicada vivencia por parte del actor. Pero también serán parte del programa las actrices María José Bello, Lorena Bosch y el comediante Paul Vásquez.