“No me parece gracioso”: El molesto mensaje de Benjamín Vicuña por rumores sobre reconciliación con China Suárez

Bastó con que Benjamín Vicuña viajara a Argentina para que la prensa argentina comenzara a vincularlo sentimentalmente de nuevo con China Suárez.

El actor chileno está por estos días en Buenos Aires para ver a los hijos que tuvo con Pampita y con Eugenia, quien estaría atravesando una crisis con su pareja Rusherking.

En ese contexto, comenzó a circular la información de que ella había pasado el fin de semana en el departamento del intérprete nacional, lo que hizo que comenzaran los rumores sobre una posible reconciliación.

Por esa razón, el actor decidió utilizar sus redes sociales para dejar un firme mensaje sobre su situación sentimental.

El mensaje

“Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, señaló en sus stories de Instagram.

“Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, cerró en su comunicado.