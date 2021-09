El pasado agosto, Benjamín Vicuña anunció la separación de China Suárez tras cinco años juntos y dos hijos en común.

A través de una escueta storie en su Instagram, el actor nacional dijo en esa oportunidad que "queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo" y agregó que "hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

Luego de un tiempo de estar distanciados y de no emitir declaraciones al respecto, finalmente Vicuña rompió el silencio y se refirió por primera vez a su quiebre con la también actriz María Eugenia "China" Suárez.

Camino a ver a sus hijos, a quienes tuvo con Pampita, Vicuña fue consultado por su situación actual por un periodista del programa argentino Los Ángeles de la Mañana, y dijo que “la gente empatiza y sabe lo difícil que son estas situaciones. Todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, quizás no...".

En ese sentido, el actor agregó que "son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con él afuera, con ustedes, queridos, pero también entiendo su trabajo y soy respetuoso".

Tras eso, el periodista Santiago Riva Roy insistió y le preguntó si la separación con "China" es definitiva, momento en el que Vicuña se lo tomó con humor y se limitó a decir que "ella es la madre de mis hijos, buena persona, preciosa".

"¿Se separaron en buenos términos?", preguntó el periodista. "Sí", contestó Vicuña.

En la misma línea, el actor continuó al decir que "no hay forma de hacer las cosas para que les gusten a todos" y añadió que "hay ciertas cosas que por supuesto que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto, intento a pesar del dolor, de que los duelos son internos y son reales".

"Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas que tiran fruta. Trato de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades hay que un poco de tener cuidado, de respeto", enfatizó.

Finalmente, Vicuña reveló que se sintió invadido y que decidió salir para comentar sobre el tema, y cerró con que "ahora me voy a ver a mis hijos y quiero estar con mis hijos solo, no quería que me siguieran".