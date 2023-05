“Ya no está acá”: Benjamín Vicuña reveló el consuelo que le dio su hijo Bautista en el funeral de Blanca

Las palabras tal vez no son suficientes para plasmar un dolor tan intenso como es la pérdida de un hijo o hija, sin embargo, en un sensible relato de su propia experiencia, el actor Benjamín Vicuña ha remecido con extractos de su libro dedicado a su pequeña Blanca.

El texto Blanca, la niña que quería volar, que rememora la difícil muerte de la niña en 2012, quien sufrió una neumonía hemorrágica provocada por bacterias, ha dado a conocer ciertas intimidades sobre el proceso de duelo.

De esa manera, una vivencia hasta ahora desconocida de lo que atravesó el intérprete junto a su otrora esposa, la modelo y presentadora argentina Carolina “Pampita” Ardohain, tiene relación con algo que le dijo su hijo Bautista en el funeral de su hermana.

“El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro, el fin claro de una era, de una vida. En la misa estaban mis compañeros de colegio y de trabajo, todos los profesores que tuve, todos mis amigos”, escribió Vicuña en su libro.

El segundo hijo de la pareja, según contó, también vivió ese momento cuando aún era muy pequeño. Sin embargo, era consciente del adiós que le estaban dando a Blanquita.

“Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos, y con él así, en el momento de la paz de la misa, empecé a saludar a los que estaban a mi lado, pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía diferentes grados de cercanía”, mencionó el actor.

Pero “cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo ‘Papá, vámonos. Ella ya no está acá’. Y señalándome el corazón, agregó ‘Está ahí adentro’“, continuó.

“Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús está en el corazón, pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios, y eso me sirvió para poder irme”, cerró Benjamín sobre este potente recuerdo.