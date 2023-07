Benjamín Vicuña y la curiosidad de sus hijos ante muerte de Blanca: “Hablamos con amor, con dulzura”

El reconocido actor nacional, Benjamín Vicuña, está constantemente participando en espacios de conversación, donde aborda diversos temas. En esta ocasión, se refirió a la curiosidad de su hija Magnolia por saber sobre su hermana fallecida, Blanca.

En ese sentido, el intérprete de Álvaro “Tegui” Parraguez, en Prófugos, recordó, en conversación con el programa radial argentino Agárrate Catalina, el momento en que su hija le preguntó por su parecido a su hermana, que murió a los 6 años, en plena entrevista.

El actor contó que “apareció Magnolia y de la nada preguntó esto. Y pasa que por supuesto, como persona adulta, entiendo que no hay persona reemplazable, ni mucho menos yo le voy a generar una presión a mi hija”.

“Pero sí, hay una curiosidad en todos mis hijos, y le pasa a Magnolia que me pregunta mucho por Blanca: ¿Qué le pasó?, ¿Dónde está? y ¿Por qué? Y una y otra vez…”, continuó.

Además, agregó que esta situación la ha tratado “con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos, tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”.

La ausencia de Blanca

Por otra parte, Benjamín Vicuña se refirió a cómo ha sobrellevado el fallecimiento de su hija, Blanca, y cómo ha aprendido con el paso del tiempo a lidiar con su ausencia.

“Hay un tema de naturalizar ciertas cosas que son parte de un duelo. Hoy con mis hijos hablamos de Blanca prácticamente como si estuviera con nosotros, hablamos con una sonrisa en la mesa, cómo ella le echaba ketchup a las papas. Hablamos con amor, con dulzura“, señaló.

En la misma línea, explicó que “lo voy a seguir haciendo, porque me parece que recordar hace que las personas no se vayan. Recordar con cariño, con amor y no con angustia. Después de 10 años, ya estoy en una etapa en la que puedo recordar desde ese lugar, y Magnolia lo vive así, con dulzura y no con nostalgia”.

Por último, argumentó que como padre “hago lo que puedo, intento ser mi mejor versión con todos mis errores, mis contradicciones, con todo lo que soy y con toda la imperfección”.