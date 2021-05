Luego que la prensa argentina asegurara que Benjamín Vicuña habría ido a trabajar con síntomas de coronavirus, el actor descartó estar contagiado.

El intérprete chileno se encuentra en Argentina grabando una película y, en ese contexto, la periodista argentina Paula Galloni reveló que el intérprete tenía síntomas de COVID-19 hace cuatro días y seguía yendo a trabajar.

A través de redes sociales, Vicuña indicó que “la salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo COVID”.

“Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio”, sostuvo en Instagram Stories.

“Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas”, condenó.