Grabaron a Pampita al borde de las lágrimas tras emotivo discurso de Benja Vicuña: “Me dio mis hijos y un amor”

La noche de este domingo, en Argentina, el actor Benjamín Vicuña fue galardonado al Mejor Actor Protagonista de Ficción tras su gran desempeño en la serie de Telefé, El Primero de Nosotros.

Si bien este reconocimiento generó aplausos del público presente, la mejor parte llegó al final, cuando el chileno dijo un discurso de agradecimiento hacia las personas que están detrás de la serie, hacia Argentina y hacia el amor que encontró en dicho país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

¿Qué dijo Benja Vicuña?

“Quiero hacerle un homenaje a todas las personas que luchan día a día por una enfermedad. Yo sé que quizás no es el lugar correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas porque la muerte es parte de la vida”, partió diciendo el actor, captando la atención de todos los presentes, incluida Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, su expareja.

En este contexto, Benjamín habló desde su experiencia personal con el dolor de ver mal a un ser querido. “Este regalo es para las personas que luchan y también para las que acompañan“, comentó.

“Muchas veces no sabemos cómo acompañar un tremendo dolor, miramos el cielo con más preguntas que respuestas“, dijo visiblemente conmovido, recordando el fallecimiento de su hija Blanca.

Estas palabras también marcaron a la ex pareja, y madre de cuatro hijos del chileno, quien fue captada en vivo al borde de las lágrimas con el discurso que estaba diciendo Benjamín.

Asimismo, el actor agradeció las oportunidades que le ha dado Argentina, no solo en el ámbito laboral, sino también en el amor.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor“, generando risas disimuladas entre los presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Revisa el momento aquí: