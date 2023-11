Benjamín Vicuña reveló incómodo momento durante inicio en Argentina: “¿Y este chileno a quién le ganó?”

Benjamín Vicuña reveló una particular anécdota que ocurrió en sus primeros años viviendo en Argentina.

El actor chileno radicado en el país trasandino estuvo presente en un ciclo de entrevistas del medio argentino Infobae, donde compartió espacio con sus colegas Luis Brandoni, Darío Barassi y Franco Masini, y aprovechó de contar una divertida situación que se vincula a Chile.

“En mi país, la evaluación académica es del 1 al 7 no del 1 al 10. Entonces yo los primeros años en la Argentina no entendía por qué mis compañeros actores no me querían mucho. Y lo entendí después”, partió diciendo.

Luego, Vicuña explicó que “yo iba al teatro y entraba a los camarines a saludarlos y les decía: ‘Un 7, un 7’. Los compañeros se quedaban mirándome con cara de: ‘¿Y este chileno a quién le ganó?’“.

La anécdota provocó risas en el panel, a lo que Barassi señaló: “Aparte no hay nada más horrible que te digan que tu actuación estuvo como para un puntaje de 7“.

Durante la entrevista, los actores también fueron consultados sobre ciertas situaciones relacionadas a la actuación como las escenas de violencia.

Respecto a lo primero, Benjamín sostuvo que “trabajamos con el cuerpo y no hace mucho me pasó que una colega decidió improvisar y sintió querer darme un buen sopapo (golpe). Continué como un señor, pero sentí que me paralizó“.

