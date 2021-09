Luego de la ruptura entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña, diferentes rumores han salido a la luz respecto a la vida amorosa de ambos.

Y es que recientemente, medios argentinos aseguraron que el actor nacional tendría una relación con la trasandina Luciana “Luli” Salazar, luego de, supuestamente, haberlos visto cenar juntos. Sin embargo, ambos salieron a aclarar los rumores.

Fue en un capítulo de El show de los escandalones donde el panel aseguró que Vicuña y Salazar habrían tenido una romántica cita.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, afirmó en esa oportunidad el conductor del programa, Rodrigo Lussich.

“No sé de dónde salen esas cosas”

Luego de los fuertes rumores, Benjamín Vicuña finalmente alzó la voz.

El ex de China Suárez fue contactado por la producción de Los ángeles de la mañana, quienes le escribieron “hola Benjamín, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?”, consignó Mdz.

Ante eso, Vicuña respondió que “me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos”.

“Al menos se saludaron, o ni eso?”, le insistieron. “Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento, buenas noches”, concluyó Vicuña.

Luciana también entregó su versión

Horas antes, la modelo argentina también quiso aclarar los rumores y, en el programa La Academia de Showmatch, dijo que no está saliendo con el chileno.

“Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña”, le preguntó el periodista Ángel de Brito, ante lo que Salazar respondió que “yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día. A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”.