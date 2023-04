“Espero que este relato pueda servir”: Benjamín Vicuña muestra la portada del libro dedicado a su hija Blanca

Ya es cuestión de días para que salga a la luz el libro escrito por el actor Benjamín Vicuña dedicado a su fallecida hija Blanca y que lleva por título Blanca, la niña que quería volar – 10 actos para conjurar el olvido.

Según adelantó el intérprete nacional en Infobae, se trata de un texto en el que ha estado trabajando desde hace aproximadamente 10 años tras percatarse que escribir sobre su pequeña era algo que podía ayudarlo a calmar su dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

Fue así como comenzó a dedicarle frases, poesías, canciones y citas de autores para rendirle homenaje. Una tarea personal que ahora se verá reflejada en este libro que se encontrará prontamente disponible para la ciudadanía.

El lanzamiento “primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”, informó Vicuña.

Paralelamente, y a través de sus redes sociales, el actor dio a conocer la portada del escrito junto a un emotivo mensaje donde expresa su sentir en este momento.

“Aquí les presento mi libro. Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, escribió en su publicación.

Anteriormente, en conversación con el citado medio, Benjamín Vicuña había dado a conocer que “este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”.

Aseguró además que lo que ocurrió con su hija Blanca fue “una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo“.

Mira la portada del libro a continuación: