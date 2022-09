Benjamín Vicuña publica foto confirmando la muerte de su papá: “El mundo se me hace un nudo”

El actor nacional Benjamín Vicuña confirmó este martes la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña, con un sentido mensaje publicado en redes sociales.

A través de Instagram, el intérprete reconoció que “hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta”.

Asimismo, junto a una imagen de su padre, lo describió como “un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, asegurando que este es “el último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica”, continuó.

“A brillar Padre, don Juan Pablo”, sentenció en su mensaje que ya suma múltiples reacciones.

Al cierre de sus palabras, dedicó una frase asociada a Elvis Presley, ícono del rock and roll: “Elvis has left the building” (Elvis ha dejado el edificio).