"Si no maduré...": Benja Vicuña habla de su nueva situación sentimental y de su relación con China Suárez y Pampita

Alejado de las polémicas y enfocado en su paternidad, Benjamín Vicuña dio cuenta de su nuevo presente y conversó de forma bastante distendida con el programa argentino A la tarde de América TV.

Allí, el actor nacional entregó detalles de su vida amorosa y de la relación que mantiene con sus ex parejas, Pampita y China Suárez, junto con entregar algunas reflexiones en torno a su situación actual.

“Te noto maduro, con mensajes muy fuertes sobre esta forma de vivir la vida, de la relación que tienes con Pampita, con la China. ¿Hay una madurez en tu persona?“, preguntó el periodista mientras ambos conversaban en un estacionamiento.

Entre risas y dispuesto a seguir la dinámica, Vicuña señaló que “ya tengo 44 años, si no maduré, ya…”, añadiendo que “yo creo que uno está en una evolución, en un aprendizaje, me queda mucho por aprender me imagino. Y lo comparto con las redes, (es) un ida y vuelta que me hace bien“, relató.

Posteriormente, el intérprete desmintió cualquier rumor y aseguró llevar varios meses soltero. Además, tuvo gentiles palabras para sus ex parejas y madres de sus cinco pequeños.

“Yo veo a todo el mundo muy bien, veo a todo el mundo en paz”, dijo, antes de advertir que “todo lo que voy a decir es un clásico lugar común, pero ustedes saben, de velar por nuestros hijos, que es lo más importante”. “En las vidas personales no me puedo meter”, sentenció en la improvisada entrevista.