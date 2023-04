Benjamín Vicuña habló del libro dedicado a su hija Blanca: “Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío”

Benjamín Vicuña anunció desde España la fecha de lanzamiento del libro que estuvo escribiendo por cerca de diez años sobre Blanca, su hija mayor que nació el 15 de mayo de 2006.

El reconocido actor compartió con Infobae que con los años descubrió que escribir sobre Blanca calmaba su dolor, entonces comenzó a dedicarle frases, poesías, canciones y citas de autores para rendirle homenaje.

Por otro lado, Pampita Ardohain, la madre de la pequeña fallecida, ha preferido mantener silencio y evitar referirse al fallecimiento de su hija, ya que ese es su método para preservarse, continuar con su vida y su trabajo.

Fue en septiembre del 2022 que Vicuña anunció que escribiría el libro sobre su hija, esto con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, una iniciativa que el actor espera que “ojalá les sirva a otros padres que estén atravesando por lo mismo”.

El actor se encuentra en Madrid para participar de los Premios Platino 2023, ceremonia donde entregará uno de los galardones. Allí confirmó que la publicación del libro tiene fecha de salida.

“Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”, detalló.

El título del libro escrito por el actor tendrá por nombre Blanca, la niña que quería volar – 10 actos para conjurar el olvido y ha contado con el apoyo de la Editorial Planeta.

“El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante diez años. De poder compartirlo, poder vivirlo con muchas personas que me han acompañado”, aseguró Benjamín.

El libro contará lo que Benjamín Vicuña vivió desde la muerte de Blanca hasta su presente: “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”.

Finalmente, el intérprete aseguró que lo que sucedió con la pequeña Blanca fue “una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”.