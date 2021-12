Desde que terminó su relación con Pampita para iniciar su romance con China Suárez, Benjamín Vicuña ha estado en el centro de la polémica tanto en Argentina como en Chile.

Los medios trasandinos no le sacan el ojo de encima al actor nacional, quien tras separarse de la actriz ahora fue vinculado sentimentalmente a una nueva mujer.

Pero eso no es todo, porque en una controversia que no acaba, se trataría de una amiga de la modelo Carolina Ardohain.

De acuerdo a la periodista Yanina Latorre de Los ángeles de la Mañana, el intérprete tendría un romance con Eli Sulichin (32), una trabajadora de marketing cercana a su ex esposa.

“Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña. Pero opina desde afuera y hasta ahora ni la China ni nadie que se haya cruzado en la vida de él le gustaba”, indicó la comunicadora.

“Las veía como ‘trepadoras’ y esta se puede decir que es una chica bien, joven, de buena familia, buena gente, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata de Vicuña y su papá es banquero –Miguel Sulichin–, imagínense”, añadió.

Para despejar las dudas sobre el tema, la panelista del programa se contactó en vivo con Pampita, quien consultada por el hecho dijo que “está contando Yani todo, que cuente ella”, expresó.

Según contó Latorre, la pareja se conoció en el bautizo de Ana, la primera hija de Ardohain con Roberto García Moritán, en el que estuvo presente el actor nacional.

“Ahí empezaron a hablar y desde ese día nunca más se dejaron de ver”, detalló, revelando que “van a comer a lugares públicos, se muestran juntos. Él está fascinado. Se ven todos los días. Y ahora pasa Año Nuevo acá con sus hijos y con su mamá, que vino de Chile, y el fin de semana se va de nuevo a Punta del Este. ¡Es el romance del verano!”.