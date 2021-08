Luego de confirmar su separación, la industria del espectáculo trasandina comenzó a barajar una serie de hipótesis detrás de esta decisión. Se trata del actor nacional Benjamín Vicuña y su ahora ex pareja, “China” Suárez.

El artista radicado en Argentina manifestó hace cinco días a través de redes sociales, que su relación con la modelo y actriz llegó a su fin luego de seis años y dos hijos de por medio: Magnolia y Amancio.

Mediante una historia, Vicuña aseguró que “queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, pero “hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, sentenció en la publicación.

A partir de entonces, los medios intentaron obtener la opinión de Carolina “Pampita” Ardohain, ex esposa del actor. Sin embargo, ella negó referirse al tema y prefirió guardar silencio, considerando además que ahora la presentadora está en otra etapa de su vida al recientemente convertirse en madre de Ana, su primera hija con Roberto García Moritán.

Pero hubo una persona cercana a Pampita que decidió alzar la voz. Se trata de Paula Galloni, quien además es panelista del programa Pampita Online, y apuntó duramente contra el actor chileno.

De acuerdo con lo consignado por Revista Caras, Galloni señaló que “yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él“.

“Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho ‘cállate’ o algo así. Entonces a partir de ahí, ella dijo ‘me muerdo la boca’ antes de hablar“, explicó.

“A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador“, concluyó la panelista sobre lo que habría causado la separación de la pareja.