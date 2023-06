Benjamín Vicuña confesó su situación amorosa actual: “Es primera vez que estoy soltero”

Benjamín Vicuña no solo es uno de los actores más reconocidos y exitosos de Chile tanto como de Argentina, sino que también es considerado como uno de los galanes más codiciados del mundo del espectáculo.

Si bien estuvo la mayor parte de su carrera emparejado (mantuvo una relación de 10 años con Pampita y luego una con China Suárez), ahora reconoció estar soltero y concentrado en su paternidad, por lo que no tendría espacio para una nueva relación.

¿Qué dijo Benja Vicuña?

O al menos así lo reconoció en una reciente entrevista, donde se sinceró sobre el plano sentimental y reconoció no sentirse preparado para iniciar un nuevo vínculo. “Es primera vez que estoy solo, soltero. Desde que soy chico, después de los 16 o 17, siempre pololeando, después estuve 10 años (en pareja)”, partió señalando.

“Ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder empezar algo“, añadió en Canal 13, junto con señalar que está “súper cerrado a imaginar cualquier cosa” y que se encuentra en una etapa de “transición”, pues aseguró que su esencia es estar en pareja por su “personalidad romántica”.

“Pienso que la vida me va a llevar allá (…) porque me gustan las cosas de a dos. Yo creo que voy a volver con todo a apostar todo o nada. No conozco otra forma de amar que no sea así, jugándosela con todo. Me encantaría ser más cuidadoso, un poco más egoísta y estratega, pero creo que la gracia del amor es eso“, confesó en el programa.

Finalmente, a la hora de hacer un mea culpa por sus anteriores rupturas, Vicuña evitó tildarlas de fracaso porque, de no haber sido así, no tendría a sus 5 hijos. “Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo. (…) No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso o de lo que pudo ser”, concluyó.