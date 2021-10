Este viernes por la noche, en Chilevisión se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, cargado al humor. En esta ocasión, los invitados fueron Iván Arenas, Paty Cofré, Ernesto Belloni, Daniela “Chiqui” Aguayo y Gabriele Benni, quien recordó una particular pérdida que sufrió cuando estaba en Arabia Saudita.

Todo comenzó cuando Jean Philippe Cretton preguntó si alguno de los invitados había vivido un “día muy negro”. Tras esto, el comediante italiano dio paso a su relato, confesando que en una jornada perdió diez mil dólares, los que equivalen a más de ocho millones de pesos chilenos.

Para comenzar a hablar sobre esto, Benni dijo: “Yo llegué a trabajar en Arabia Saudita, en el desierto del Sahara, cuando nadie quería ir porque era un desastre: 60 grados de día de calor y diez grados bajo cero de noche”.

Sobre aquel periodo de su vida, el también empresario recordó que decidió comprarse un auto para recorrer los lugares del país en los días en que no debía trabajar. Para ello, ahorró la cifra que más tarde perdió.

La primera mala experiencia de Benni

En medio de sus deseos de recorrer el país, Benni tomó prestada una camioneta de la empresa en donde trabajaba. Pero en su primera travesía tuvo que enfrentarse al primer gran inconveniente: Un choque.

“Parto con una camioneta que me habían prestado en la empresa pero diez kilómetros antes de llegar a la ciudad me estaciono a la derecha“, dijo el italiano en su participación en PH.

Tras esto, explicó que estacionó la camioneta en la vereda, pero hacia adentro, “porque era todo desierto y había espacio infinito” y decidió ir a orinar. Fue ahí cuando escuchó un ruido y se percató que se había producido un accidente en que el vehículo en que se movilizaba era el protagonista.

“Mientras me estaba subiendo el cierre, escucho un ruido tremendo, una bomba atómica. Era un hue** que venía en un camioncito con 300 gallinas y que chocó mi camioneta”, le relató a Cretton y a sus colegas.

Tras explicar que todas las gallinas escapaban, lo que generó la ira del otro conductor, el humorista recordó que policías se percataron de la situación y los trasladaron hasta la comisaría.

“Llegamos y vamos donde el juez, quien escucha cada una de las versiones. De pronto dice ‘ok, la culpa es tuya italiano, porque este país es nuestro. Si tú no hubieras estado acá, si no estaba tu camioneta, él no te chocaba así que tienes que pagar todos los daños que son cinco mil dólares’“, confesó el comediante.

Por lo anterior es que Benni tuvo que pagar el dinero, además de otros 500 mil dólares en el taller para que repararan la camioneta que era de la empresa.

La historia continúa

Pero aquellas no fueron las únicas pérdidas a la que se enfrentó Benni en ese tiempo. El mismo día en que ocurrió todo esto, se dirigió hasta la cárcel a visitar a un amigo italiano que fue detenido por beber alcohol, lo que está prohibido en aquel país.

Sobre aquella experiencia, recordó: “Voy a visitarlo y me empieza a pedir dos mil dólares para pagar un abogado, dinero que me iba a devolver cuando pudiera conseguir un trabajo en libertad. Me fui al hotel y mientras dormía, la policía llegó a tocar mi puerta”.

Con respecto a qué sucedió para que llegaran los funcionarios policiales a visitarlo a él, manifestó: “El hue** tomó los dos mil dólares, coimeó a todos los hue**** que estaban ahí dentro de la cárcel y no lo encontraron nunca más”.

Fue para no ir a la cárcel que al comediante se le pidió una coima de mil dólares. Para evitar más problemas decidió pagar el dinero y salir del país, por lo que contrató un taxi, aunque el conductor lo estafó.

“Pagué y quedé arruinado. De diez mil dólares quedé sin ni un peso”, finalizó diciendo el italiano.