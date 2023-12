“Me gustaría un beso”: El sentido mensaje de Daniel Fuenzalida a horas de la navidad

Daniel Fuenzalida compartió unas emotivas palabras con sus seguidores de Instagram para recordar a sus padres fallecidos, a horas de la navidad.

Con unos arreglos florales, el ex huevo visitó a sus progenitores en el cementerio, así lo transparentó en redes sociales y es que esta Navidad 2023 será el primer año en que el comunicador no estará con ninguno de sus padres.

Ex huevo dedica palabras a sus padres fallecidos

“Jamás pensé que llegaría esta Navidad sin ustedes, sin la alegría de este día, sin las cosas ricas que preparaban, sin ese esfuerzo que hacían por siempre dar lo mejor para todos, sin la magia de poder abrazarlos y darles un beso”, partió diciendo Daniel.

Con unos videos mostrando su casa decorada para la fiesta navideña, el presentador de radio confesó que su hogar lo arregló como si estuvieran sus padres presentes, como una forma de sentirte acompañado con ellos.

“Hoy nuestra casa está igual a como les gustaba en esta fecha, está todo intacto con la diferencia que ustedes no están, me queda el consuelo que están en otro plano y que seguramente desde ahí nos acompañan, es difícil porque uno es egoísta y me gustaría un beso y abrazos y no están“, confesó a sus amigos y seguidores.

Para cerrar, Fuenzalida le agradeció a sus papás por las navidades que sí les pudieron dar, valorando los años que estuvieron juntos, a pesar de que dice ser “egoísta” por quererlos con él en estos días.

“Debo conformarme que de algún lugar me acompañan, Feliz Navidad, papitos. Muchas gracias por tanto y tan lindas navidades. Gracias por tanto esfuerzo para entregar lo mejor de ustedes, hoy se valora más que nunca… Los amo“, cerró.

Revisa el post de Daniel Fuenzalida:

