El cariñoso detalle de Pedro Pascal que sorprendió a Willem Dafoe y causó sensación

Pedro Pascal se robó la atención en redes sociales luego de hacerse viral un momento que protagonizó con el actor Willem Dafoe.

Todo se produjo cuando el actor estadounidense recibió su estrella en el Paseo de la Fama, un logro que no pasó desapercibido por el chileno, quien lo felicitó dándole un beso en la boca.

Pedro Pascal and Willem Dafoe share a kiss during Willem’s Walk Of Fame ceremony. pic.twitter.com/EY7E4DMevq — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) January 8, 2024

El cariñoso momento se dio luego de un sentido discurso del protagonista de The Last of Us, en el que homenajeó al recordado Duende Verde.

Este gesto se volvió viral en redes sociales y levantó preguntas sobre la cercanía de ambos actores.

El origen del beso de Pascal y Dafoe

La conexión entre Pedro Pascal y Willem Dafoe se remonta a la actuación de ambos en La gran muralla, película dirigida por Zhang Yimou y estrenada en 2016, desde entonces ambos actores han demostrado mantener una gran amistad.

Una relación amistosa muy valorada por la estrella de The Mandalorian, quien en su discurso en honor a Dafoe compartió que creció viendo las películas del actor de Spiderman.

Tanto Dafoe, quien en 2023 estrenó la aplaudida película Inside, como Pascal son conocidos por apoyar a la comunidad LGBT, por lo que el gesto no pasó desapercibido.

