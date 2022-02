Chile estará presente en la versión 2022 de los anhelados Premios Oscar y lo hará de la mano de Bestia, una producción dirigida por el chileno Hugo Covarrubias, y que competirá en la categoría de Mejor Corto Animado.

De esa manera, Bestia deberá ser evaluada por La Academia junto a otros cuatro títulos: Affairs Of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

La ceremonia se realizará el próximo domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Hollywood & Highland Center. En dicha instancia se sabrá si es que Chile sumará una tercera estatuilla a su listado, luego de la premiación de Historia de un oso y Una mujer fantástica.

De qué se trata el cortometraje y quién es su protagonista

El cortometraje Bestia, que dura 15 minutos y está basado en la técnica de stop motion, está inspirado en hechos reales asociados a la dictadura militar. Precisamente aborda a Ingrid Olderock, conocida agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Olderock falleció en 2001 y hasta la fecha es apuntada como una de las figuras más siniestras de dicha época regida por Pinochet, principalmente por protagonizar crímenes, maltratos y humillaciones en los centros de tortura, como en la Venda Sexy.

Esta figura también fue conocida como “la mujer de los perros”, puntualmente porque se dedicaba a entrenar a canes para violar a prisioneras y prisioneros políticos.

Según indicó Covarrubias a Cooperativa, Bestia surgió “de la idea de hacer una serie acerca de personajes desconocidos de la historia política de Chile y también de la historia más oculta; en el fondo, personajes que a lo mejor no tenían tanta resonancia en la gente”.

En ese sentido, el rol de Oderlock despertó interés debido a las diferentes capas de lectura que tenía respecto de lo ocurrido en la dictadura, es decir, “cómo un sistema tan macabro puede hacer que una mujer se vaya volviendo cada vez más loca“, dijo.

“Aparte de haber trabajado hace muchos años atrás en cortometrajes más oscuros, esta es la primera vez que hablo de un tema político tan explícito“, sentenció el director respecto de esta producción que ya compite en tierra firme por los Oscar.

Puedes revisar un extracto a continuación: