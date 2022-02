Este martes, La Academia de los Oscar publicó su lista de nominados que competirán por un galardón en su edición número 94.

Entre ellos se encuentra Bestia, el cortometraje de los chilenos Hugo Covarrubias y Tevo Díaz, y que representará al país en la categoría de “Mejor Corto Animado”, buscando seguir el legado de Historia de un Oso en 2016.

Esta producción competirá con Affairs Of The Art, de Joanna Quinn y Less Mills; Boxballet, de Anton Dyakov; Robin Robin, de Dan Ojari y Mikey Please; y The Windshield Wiper, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

¿De qué se trata Bestia?

El cortometraje dura 15 minutos, está realizado bajo la técnica de stop motion y fue estrenado en junio de 2021 en el Festival de Annecy (Francia), un certamen de cine animado creado en 1960 donde compiten diferentes películas.

El cortometraje está inspirado en Ingrid Olderöck, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura de Pinochet, que es conocida como “la mujer de los perros” y quien cometió diferentes maltratos y humillaciones en los centros de tortura, como en la Venda Sexy.

¿Dónde ver Bestia?

El cortometraje que busca una nueva estatuilla para Chile está siendo exhibido en de manera gratuita en la Biblioteca de Santiago como parte de su cartelera de verano.

Todos los jueves de febrero, es decir, el 10, 17 y 24, estará disponible la producción a las 18:30 horas. La entrada es liberada, con aporte voluntario y un aforo de 40 personas.

Además, también se puede ver a través de la plataforma Vimeo. Sin embargo, deberás pagar $1.800, aproximadamente, para arrendarla por un plazo de 48 horas.